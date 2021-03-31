Son dakika gündem: Kırşehir Valisi Akın'dan kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık vurgusu
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Son dakika gündem: Kırşehir Valisi Akın'dan kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık vurgusu

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Kırşehir Valisi Akın'dan kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık vurgusu

Son dakika haberlerine göre Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi tüm kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi tüm kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

İl genelinde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini vurgulayan Vali Akın, "Milli ve manevi değerlerimizle asla bağdaşmayan kadınlarımıza yönelik şiddet hadiseleri hepimizi derinden üzmektedir. Evrensel bir sorun olan kadına yönelik şiddete karşı çok yönlü bir yaklaşım gerekmektedir. Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz tüm kararlılığımızla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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