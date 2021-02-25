Son dakika gündem: Kırşehir Sağlık Müdürü Bulut, sağlık yatırımlarını inceledi
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Son dakika gündem: Kırşehir Sağlık Müdürü Bulut, sağlık yatırımlarını inceledi

25.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:50
Son dakika gündem: Kırşehir Sağlık Müdürü Bulut, sağlık yatırımlarını inceledi

Son dakika haber: Kırşehir Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Bulut ve beraberindeki heyet, kentteki sağlık yatırımlarını inceledi.

Kırşehir Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Bulut ve beraberindeki heyet, kentteki sağlık yatırımlarını inceledi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, heyet, kentte devam eden ve hizmete açılan sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Aile Sağlığı Merkezleri, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını inceleyen heyet, kentteki bazı eczaneleri ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Bulut ve beraberindeki heyet, sağlık tesislerinin başhekim, sorumlu hekim ve ilgili birim yetkilileriyle görüşerek istişarelerde bulundu.

Bulut'a, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yetiş, Destek Hizmetleri Başkanı Yunus Dağ, Başkan Yardımcıları Dr. Sadettin Doğangün, Dr. Deniz Torun ve Ertan Yıldız eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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