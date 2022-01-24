Son dakika gündem: Kırşehir'de jandarma personeli kan bağışında bulundu - Haberler
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Son dakika gündem: Kırşehir'de jandarma personeli kan bağışında bulundu

Son dakika gündem: Kırşehir'de jandarma personeli kan bağışında bulundu
AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli personelin Türk Kızılay'a kan bağışında bulunduğu belirtildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli personelin Türk Kızılay'a kan bağışında bulunduğu belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazlı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pandemi döneminde Türk Kızılay'ın artan kan ihtiyacına destek vermek maksadıyla Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kışlası Ek Hizmet binasında, kışlada bulunan tüm birlikler ve Kırşehir Cezaevi Tabur Komutanlığı personelinin katılımı ile kan bağışı yapılarak kan ihtiyacına destek verilmiştir."

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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