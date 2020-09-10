Son dakika gündem: Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
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Son dakika gündem: Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 11 şüpheli yakalandı.

Son dakika gündem: Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
10.09.2020 11:01 | Son Güncelleme: 10.09.2020 11:10

Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 11 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilerin Kırşehir'de kaldıkları farklı adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda Irak uyruklu 11 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 11 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden bazılarının kısa süre önce yurda kaçak yollardan girdiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

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