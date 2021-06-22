Son dakika gündem: Kırmızı kategoride aranan terörist, MİT operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi
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Son dakika gündem: Kırmızı kategoride aranan terörist, MİT operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem: Kırmızı kategoride aranan terörist, MİT operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, İçişleri Bakanlığının "Kırmızı Kategoride Aranan Teröristler Listesi"nde yer alan PKK'nın Irak'taki sözde öz savunma güçleri sorumlusu Ulaş Dersim kod adlı terörist Ulaş Doğan, MİT operasyonuyla Irak'ın Süleymaniye şehrinde etkisiz hale getirildi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, İçişleri Bakanlığının "Kırmızı Kategoride Aranan Teröristler Listesi"nde yer alan PKK'nın Irak'taki sözde öz savunma güçleri sorumlusu Ulaş Dersim kod adlı terörist Ulaş Doğan, MİT operasyonuyla Irak'ın Süleymaniye şehrinde etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terörist Doğan'ın Irak'ın kuzeyindeki Türklere yönelik eylem arayışında olduğu bilgisine ulaştı.

Örgüt adına Irak'ın kuzeyindeki şehirlerde sivil halkı Türkiye aleyhine örgütlemeye çalışan Doğan'ın, son dönemde Irak ve Suriye'de örgüt yöneticilerine yönelik başarılı operasyonlara karşılık vermek amacıyla bölgedeki Türk vatandaşları hakkında bilgi toplama faaliyetlerine başladığı öğrenildi.

Eylem planı üzerinde çalışmak amacıyla bölgeye gelen terörist Doğan, MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'nin Kaladize ilçesinde etkisiz hale getirildi.

Pek çok eylemin faili

Geçmiş dönemde Tunceli kırsalında eylemler gerçekleştiren teröristin, örgütün bölgede gerçekleştirdiği pek çok mayınlama, yol kesme, araç yakma ve pusu faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi.

Doğan'ın bu eylemlerin ardından Hakurk'ta sözde yönetici olarak görevlendirildiği, daha sonra sözde Irak öz savunma güçleri sorumlusu olduğu öğrenildi.

Terörist Doğan'ın 22 Haziran 2011'de Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde 2 polis memurunun, 4 Eylül 2011'de Tunceli'de halı sahada futbol oynayan polislere ve maçı izleyen yakınlarına yönelik bir polis ve eşinin şehit edildiği saldırıları yönettiği belirtildi. Doğan'ın ayrıca 22 Ağustos 2012'de Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde bir geçici köy korucusunun şehit edildiği saldırının da aralarında olduğu birçok terör eyleminin talimatını verdiği öğrenildi.

PKK/KCK'nın bir dönem sözde Süleymaniye sorumlusu olarak faaliyet gösteren Hasan Adır da bir süre önce MİT tarafından etkisiz hale getirilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Ulaş Dersim' kod adlı Ulaş Doğan Irak'ın kuzeyinde MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Ulaş Dersim' kod adlı Ulaş Doğan Irak'ın kuzeyinde MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
MİT'ten sınır ötesi operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten sınır ötesi operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika gündem: Kırmızı kategoride aranan terörist, MİT operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi - Haberler
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