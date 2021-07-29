Son dakika gündem: Kırmızı bültenle aranan terörist MİT operasyonuyla yakalandı

Son dakika haberine göre PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir'in fotoğrafları ANKARA - Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığındaki PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanıp Türkiye'ye getirildi.
PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir'in fotoğrafları ANKARA - Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığındaki PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanıp Türkiye'ye getirildi.