Son dakika gündem: Kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı DEAŞ üyesi kadın Ankara'da yakalandı
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Son dakika gündem: Kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı DEAŞ üyesi kadın Ankara'da yakalandı

23.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 23.02.2021 09:42
Son dakika gündem: Kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı DEAŞ üyesi kadın Ankara'da yakalandı

Son dakika haberleri: Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı kadın, Ankara'da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı kadın, Ankara'da polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA muhabirin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, ülkesinden ayrılarak DEAŞ terör örgütüne katılan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Fransız Sarah Talib'in Ankara'da olduğunu tespit etti.

Yapılan takiple Talib'in ülkesine dönmek için Fransa Büyükelçiliğine ulaşmaya çalıştığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, Sarah Talib'i büyükelçiliğe 200 metre mesafede yakalayarak gözaltına aldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen Talib'in, ifade işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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