Son dakika gündem: Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist hudut birliklerince yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist hudut birliklerince yakalandı

14.12.2020 14:04 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:08

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu teröristin yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'da yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu teröristin yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'da yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hatay Reyhanlı'da bulunan Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve kırmızı bültenle arandığı belirlenen Fransız uyruklu C.G. isimli bir şahıs yakalanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda şahsın Fransız uyrukluları bünyesinde barındıran 'Fırkatul Gurba' isimli yapı içinde yer aldığı tespit edildi.

Kendini farklı bir isimle tanıtmaya çalışan şahıs, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi."

Son dakika gündem: Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist hudut birliklerince yakalandı
Son dakika gündem: Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist hudut birliklerince yakalandı
Son dakika gündem: Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist hudut birliklerince yakalandı
Son dakika gündem: Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist hudut birliklerince yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

İlgili Haberler

Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist Hatay'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist Hatay'da yakalandı
MSB: Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu, Hatay'da yakalandı
MSB: Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu, Hatay'da yakalandı
Son dakika... Kırmızı bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist adliyede
Son dakika... Kırmızı bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist adliyede
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Cemal Hünal Serdar Ortaç Mustafa Üstündağ
Spor Okan Buruk Pierre Webo Çağdaş Atan Adem Ljajic Mauricio Lemos
Tüm Haberler İzmir Erkek Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist hudut birliklerince yakalandı - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 14:08:10. #1.14#
title