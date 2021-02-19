Son dakika gündem: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Kilis'te yakalandı (2)
19.02.2021 17:26 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:30
Son dakika haberi... TUTUKLANDISuriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken Kilis'te yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey sorumlularından olan ve kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu S.A., jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
TUTUKLANDI
Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken Kilis'te yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey sorumlularından olan ve kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu S.A., jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU