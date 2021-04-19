Son dakika gündem: Kırklareli'nden kısa kısa
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Son dakika gündem: Kırklareli'nden kısa kısa

Son dakika gündem: Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Vize Belediyesi ekipleri, ilçede meydan, cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp açıklamasında, koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarının aralıksız yürütüldüğünü belirtti.

Vatandaşlara daha temiz ve sağlıklı bir ortam sunabilmek için çalıştıklarını aktaran Özalp, "Ekiplerimiz ilçemizdeki caddelerde ve parklarda temizlik ile bakım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yol süpürge aracımız ile caddelerimiz temizlenerek parklarda ki otlar biçiliyor. Halkımız da evde kalmaya, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam etmeli." dedi.

Talay'dan pazar esnafına ziyaret

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, pazar esnafını ziyaret etti.

Esnafların ramazan ayını kutlayan Talay, esnafın istek ve sıkıntılarını dinledi.

Talay, esnafların her fırsatta yanında olmaya, destek vermeye ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek gidermeye çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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