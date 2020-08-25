Son dakika gündem: Kırklareli'nde uyuşturucuyla yakalanan 19 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberine göre Kırklareli'nde jandarma ekiplerince uyuşturucuyla yakalanan 19 kişi gözaltına alındı.
25.08.2020 10:01 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:01
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince uyuşturucuyla yakalanan 19 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerince Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yol ve asayiş uygulaması yapıldı.
Ekipler, uygulama sırasında, durumundan şüphelendiği kişilerin üstleri ile araçlarında arama gerçekleştirdi.
Uyuşturucuyla yakalanan 19 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 69 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
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Kaynak: AA