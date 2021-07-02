Son dakika gündem: Kırklareli'nde jandarmadan kaçmaya çalışan araçta dinamit ele geçirildi
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Son dakika gündem: Kırklareli'nde jandarmadan kaçmaya çalışan araçta dinamit ele geçirildi

Son dakika gündem: Kırklareli'nde jandarmadan kaçmaya çalışan araçta dinamit ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kırklareli'nin Vize ilçesinde, jandarma ekiplerinden kaçmaya çalışan şüphelilerin bulunduğu araçta dinamit ele geçirildi.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, jandarma ekiplerinden kaçmaya çalışan şüphelilerin bulunduğu araçta dinamit ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Vize Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol emniyet denetimlerinde bir aracın sürücüsü "dur" ihtarına uymadı.

Kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan aramada, 6 dinamit lokumu, 50 metre elektrik kablosu, alan tarama cihazı ile kırıcı alet ve aparatları bulundu.

Gözaltına alınan T.Ö, Y.A, S.K. ve M.T'nin, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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