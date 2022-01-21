Son dakika gündem: Kırklareli'nde askeri yasak bölgede ağaç kesen 4 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Kırklareli'nde askeri yasak bölgede ağaç kesen 4 kişi yakalandı

Son dakika gündem: Kırklareli'nde askeri yasak bölgede ağaç kesen 4 kişi yakalandı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kırklareli'nde askeri yasak bölgede ağaç kesen 4 kişi gözaltına alındı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde askeri yasak bölgede ağaç kesen 4 kişi gözaltına alındı.

55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında askeri yasak bölgede bazı şüphelilerin olduğunu fark etti.

Ekipler bölgede yaptığı incelemede Ş.O, S.K, İ.T. ve A.Ç'yi bölgede ağaç keserken yakaladı. Şüphelilerin kestiği bir ağacın ise sınır tellerine zarar verdiği tespit edildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli jandarma ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

Aziziye Sınır Kapısı, Bulgaristan, Kırklareli, Piyade, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title