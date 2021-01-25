Son dakika gündem: Kırklareli'nde akaryakıt tankerine kaynak yapılırken meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı
25.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:36
Son dakika gündem haberine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde akaryakıt tankerine kaynak yapılırken meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde akaryakıt tankerine kaynak yapılırken meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sakızköy köyünde akaryakıt tankerine kaynak yapıldığı sırada patlama oldu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri, tankerin içindeki 3 yaralı işçiyi bulundukları yerden çıkardı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran