Son dakika gündem: Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davasında 16 sanığın yargılanması sürüyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) AŞ'nin eski çalışanları, esnaf ile örgütün okul ve dershanelerinde görev yapan 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar T.Ç, S.Ö, O.A, H.L, R.K, İ.K, Ş.Ö, A.Y, H.A, A.B, E.D, M.S.D, A.Ş. ve A.P. ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan E.Ü'nün İzmir'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, M.A. ise yer almadı.

Duruşmaya katılan sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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