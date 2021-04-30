Son dakika gündem: Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika gündem: Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem: Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "torbacı" olarak nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik başlattığı çalışma kapsamında, Yahşihan ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen E.Y, M.N.Y, M.T. ve C.K. suçüstü yakalandı.

Ekipler, ev ve şüphelilerin üst aramasında, satışa hazır paketler halinde 15,13 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanımına yarayan materyaller ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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