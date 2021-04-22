Son dakika gündem: Kırıkkale'de reçetesiz hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika gündem: Kırıkkale'de reçetesiz hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem: Kırıkkale'de reçetesiz hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kırıkkale'de jandarma ekiplerince, uyuşturucu madde olarak kullanılan reçetesiz hap ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince, uyuşturucu madde olarak kullanılan reçetesiz hap ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Ankara'dan Çorum'a gittiği tespit edilen araçta ve içerisindeki H.A. (44), B.D.U. (30) ve S.A'nın (25) üzerinde arama yapan ekipler, H.A'nın üzerinde uyuşturucu madde olarak kullanılan reçetesiz 30 hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan da çeşitli suç kayıtlarının olduğu belirlendi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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