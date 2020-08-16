Son dakika gündem: Kırıkkale'de kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı Son dakika gündem haberi: Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

İhbar üzerine Yahşihan ilçesi Şahlı köyünde bulunan asfalt şantiyesine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, su kuyusuna düşen köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Bitkin görünen köpeğe yiyecek ve içecek veren ekipler, daha sonra hayvanı barınağa teslim etti.

Kaynak: AA