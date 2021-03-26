Son dakika gündem: Kırıkkale'de kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika gündem: Kırıkkale'de kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Kırıkkale'de kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika habere göre Kırıkkale'de kaldırımda yürüyen kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de kaldırımda yürüyen kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı.

Kurtuluş Mahallesi'nde bir şüpheli, kaldırımda yürüyen kadının elinde bulunan ve içinde 2 bin 700 lira olan çantasını alarak kaçtı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin P.M. olduğunu belirledi.

Şüpheli, kaldığı adrese düzenlenen operasyonda, üzerinde bir miktar uyuşturucu ve parayla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde şüphelinin, arkasından yaklaştığı kadının elindeki çantayı alıp kaçması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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