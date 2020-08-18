Son dakika gündem: Kırıkkale'de jandarmadan Kovid-19 denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Kırıkkale'de jandarmadan Kovid-19 denetimi

Son dakika haberi: Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 670 kişi kontrol edildi.

Son dakika gündem: Kırıkkale'de jandarmadan Kovid-19 denetimi
18.08.2020 16:13 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:50

Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 670 kişi kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığının talimatı gereği salgınla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, üç gün 18 ayrı yol kontrol noktasında eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirildi.

Kent genelinde yapılan denetimlerde farklı illerden ve ilçelerden geldikleri tespit edilen toplam 879 araçtaki 2 bin 670 kişinin Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) üzerinden Kovid-19 hastası olup olmadıkları sorgulandı.

Kovid-19 temaslısı ve izolasyonda bulunması gerektiği halde izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen bir kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Kişi sağlık görevlilerince tekrar evine gönderilerek takip altına alınması sağlandı.

Kolluk birimleri tarafından Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak uygulanan sistem sayesinde Kovid-19 hastası ve temaslısı olan tüm vatandaşların merkezi sorgulamaya tabi tutularak takip edildiği, bu sayede hastalığın yayılmasının önüne geçilebilmesi ve kurallara uymayan şahıslar hakkında da adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Güncel
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü Dünya
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım 3. Sayfa
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Magazin
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol Ekonomi
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Magazin
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
3 çocuğun kıl payı ölümden döndüğü anlar saniye saniye kamerada!
3 çocuğun kıl payı ölümden döndüğü anlar saniye saniye kamerada!
Balıkesir'de düğünler ile 65 yaş üstündeki vatandaşlara yönelik kısıtlama
Balıkesir'de düğünler ile 65 yaş üstündeki vatandaşlara yönelik kısıtlama
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı
Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı
Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı
Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Sevgilisine şiddet uyguladığı için yargılanan Ozan Güven'i destekleyen Halit Ergenç, herkesten özür diledi
Sevgilisine şiddet uyguladığı için yargılanan Ozan Güven'i destekleyen Halit Ergenç, herkesten özür diledi
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Altay'ın ilgilendiği Ricardo Quaresma, Boavista ile anlaştığı haberlerini yalanladı
Altay'ın ilgilendiği Ricardo Quaresma, Boavista ile anlaştığı haberlerini yalanladı
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
DSÖ'den 'aşı milliyetçiliğine son verilmesi' çağrısı
DSÖ'den "aşı milliyetçiliğine son verilmesi" çağrısı
Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı
Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Vladimir Putin Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Nihat Doğan Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Arda Turan Metin Oktay Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Twitter
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Kırıkkale'de jandarmadan Kovid-19 denetimi - Kırıkkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 16:50:08. #1.15#
title