Son dakika gündem: Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika gündem: Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ömer Yiğithan Erkan (24) idaresindeki 06 ZBE 79 plakalı otomobil ile Çağatay Karabaş'ın kullandığı 59 TD 125 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolunun 11. kilometresinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 59 TD 125 plakalı otomobil şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Erkan ile araçlarda bulunan Yusuf Kaan Dulkadir (26), Uğur Utkudağ ve Halil Akdeniz yaralandı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika gündem: Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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