Son dakika gündem: Kırıkkale'de ikametten hırsızlık güvenlik kamerasında
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Son dakika gündem: Kırıkkale'de ikametten hırsızlık güvenlik kamerasında

06.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:50
Son dakika gündem: Kırıkkale'de ikametten hırsızlık güvenlik kamerasında

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de ikametten hırsızlık olayının şüphelisi, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandı.

Kırıkkale'de ikametten hırsızlık olayının şüphelisi, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandı.

Yuva Mahallesi'ndeki bir evden LCD televizyon, laptop, ayakkabı ve giysi çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İkametteki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin H.Ş. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, zanlın çevreyi kontrol etmesi, tornavidayla pencereyi açarak eve girmesi ve çaldığı eşyalarla uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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