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KIRIKKALE - Bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde erkek cesedi bulundu.

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde erkek cesedi bulundu.

Işıklar köyündeki tarlada bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, tabancayla vurulduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede cesedin Sait Benli'ye (48) ait olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Benli'nin cenazesi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KIRIKKALE - Bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu

KIRIKKALE - Bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu

KIRIKKALE - Bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu

KIRIKKALE - Bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu

KIRIKKALE - Bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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