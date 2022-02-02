Son dakika gündem: Kiracının, tuttuğu evin eşyalarını çalması güvenlik kamerasında - Haberler
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Son dakika gündem: Kiracının, tuttuğu evin eşyalarını çalması güvenlik kamerasında

AA, Ozan Efeoğlu - Güncel
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Son dakika gündem: Kiracının, tuttuğu evin eşyalarını çalması güvenlik kamerasında

Edinilen son dakika haberine göre Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, bir kişinin kiraladığı evin eşyalarını kamyonete yükleyip götürmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, bir kişinin kiraladığı evin eşyalarını kamyonete yükleyip götürmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Çarkıpare Mahallesi'nde H.C.T, yaklaşık bir ay önce M.T'ye ait eşyalı evi kiraladı.

Kiracı, bir ay oturduktan sonra evin eşyalarını kamyonete yükleyip kaçtı.

Ev sahibi M.T'nin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri H.C.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, zanlının, evin eşyalarını kamyonete yüklemesi güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

Sarıçam, Adana, Güncel, Haber

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