Son dakika gündem: Kilis'te, uyuşturucu operesyonu: 5 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika gündem: Kilis'te, uyuşturucu operesyonu: 5 gözaltı

26.02.2021 13:23 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:27
Son dakika gündem: Kilis'te, uyuşturucu operesyonu: 5 gözaltı

Son dakika gündem haberi: KİLİS'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 kilo 205 gram metamfetamin ile 11 bin 937 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

KİLİS'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 kilo 205 gram metamfetamin ile 11 bin 937 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şıh Mehmet Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 kilo 205 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, araçtaki Suriye uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.Kent merkezinde Suriye uyruklu A.N. ve M.A.H. ise yanlarındaki çantada 11 bin 937 uyuşturucu hap ile yakalanarak gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mehmet Kasapoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Serdar Ortaç Aleyna Tilki Meltem Miraloğlu
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Sergen Yalçın Hüseyin Göçek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Doğum Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Kilis'te, uyuşturucu operesyonu: 5 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 13:33:16. #1.16#
title