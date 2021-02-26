Son dakika gündem: Kilis'te, uyuşturucu operesyonu: 5 gözaltı

Son dakika gündem haberi: KİLİS'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 kilo 205 gram metamfetamin ile 11 bin 937 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

KİLİS'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 kilo 205 gram metamfetamin ile 11 bin 937 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şıh Mehmet Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 kilo 205 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, araçtaki Suriye uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.Kent merkezinde Suriye uyruklu A.N. ve M.A.H. ise yanlarındaki çantada 11 bin 937 uyuşturucu hap ile yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU