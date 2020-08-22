Son dakika gündem: Kilis'te elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberlerine göre Kilis'te elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
22.08.2020 13:09 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:12
Kilis'te elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, M.K.K. idaresindeki 79 DR 497 plakalı motosiklet, Avukat Mehmet Yeşilçimen Caddesi'nde elektrik direğine çarptı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü M.K.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından sürücünün cenazesi, Kilis Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA