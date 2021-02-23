Son dakika gündem: Kilis'te 220 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber... Kilis'te bir eve düzenlenen operasyonda 220 litre sahte içki ele geçirildi, Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Kilis'te bir eve düzenlenen operasyonda 220 litre sahte içki ele geçirildi, Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Gaziler Mahallesi'nde bir evde sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 155 litre etil alkol, 45 litre viski, 15 litre rakı, 5 litre votka, 650 doluma hazır cam alkol şişesi ve 515 sahte bandrol ele geçirildi.
Olayla ilgili Suriye uyruklu A.K. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz