Kılıçdaroğlu: "Türkiye'yi değiştireceğiz"
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Kılıçdaroğlu: "Türkiye'yi değiştireceğiz"

13.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:54

Örnekkoy Kentsel Dönüşüm Bina Yıkım ve Temel Atma Töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Örnekkoy Kentsel Dönüşüm Bina Yıkım ve Temel Atma Töreni"ne katıldı.

Örnekkoy Kentsel Dönüşüm Bina Yıkım ve Temel Atma Töreni

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Örnekkoy Kentsel Dönüşüm Bina Yıkım ve Temel Atma Töreni"ne katıldı.

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Kılıçdaroğlu: 'Türkiye'yi değiştireceğiz'
Kılıçdaroğlu: 'Türkiye'yi değiştireceğiz'
Kılıçdaroğlu: 'Türkiye'yi değiştireceğiz'
Kılıçdaroğlu: 'Türkiye'yi değiştireceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez

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