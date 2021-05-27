CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da ziyaretlerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da ziyaretlerde bulundu

Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Burdur'daki temaslarının ardından Isparta'ya geçen Kılıçdaroğlu, Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in anıt mezarını ziyaret etti.

Mezara çiçek bırakarak dua eden Kılıçdaroğlu, anı defterini imzaladı.

Kılıçdaroğlu, daha sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden İYİ Parti Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek'in Eğirdir ilçesine bağlı Bedre köyündeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şimşek'in eşi Meral Şimşek ile yakınlarına başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayan vatandaşlarla da sohbet etti.

Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından Ankara'ya hareket etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da ziyaretlerde bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da ziyaretlerde bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da ziyaretlerde bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da ziyaretlerde bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da ziyaretlerde bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da ziyaretlerde bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da ziyaretlerde bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da ziyaretlerde bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da ziyaretlerde bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da ziyaretlerde bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da ziyaretlerde bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da ziyaretlerde bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da ziyaretlerde bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da ziyaretlerde bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da ziyaretlerde bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Somali'de federal yönetim ve eyalet liderleri 60 gün içinde seçim yapılması konusunda anlaşmaya vardı
Somali'de federal yönetim ve eyalet liderleri 60 gün içinde seçim yapılması konusunda anlaşmaya vardı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (4)
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (4)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Hasan Polatkan Süleyman Soylu
Magazin Ebru Gündeş Bülent Ersoy Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 20:57:39. #1.16#

title