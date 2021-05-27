CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da ziyaretlerde bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Burdur'daki temaslarının ardından Isparta'ya geçen Kılıçdaroğlu, Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in anıt mezarını ziyaret etti.
Mezara çiçek bırakarak dua eden Kılıçdaroğlu, anı defterini imzaladı.
Kılıçdaroğlu, daha sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden İYİ Parti Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek'in Eğirdir ilçesine bağlı Bedre köyündeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Şimşek'in eşi Meral Şimşek ile yakınlarına başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayan vatandaşlarla da sohbet etti.
Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından Ankara'ya hareket etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız