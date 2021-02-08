Son dakika gündem: KİK Genel Sekreteri, Körfez uzlaşısının ardından geldiği Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: KİK Genel Sekreteri, Körfez uzlaşısının ardından geldiği Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

08.02.2021 00:05 | Son Güncelleme: 08.02.2021 00:11
Son dakika gündem: KİK Genel Sekreteri, Körfez uzlaşısının ardından geldiği Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Son dakika gündem haberi: Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi bir araya geldi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi bir araya geldi.

KİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacraf, Körfez ülkeleri arasında 5 Ocak'ta uzlaşıya varılmasının ardından Mısır'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Hacraf ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Sisi'nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve KİK üyesi ülkelerin Kahire'deki büyükelçileriyle görüştü.

Hacraf, Sisi ve Şukri ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, KİK'in öncelikleri ve Suudi Arabistan'daki KİK zirvesinde alınan kararlar doğrultusunda ortak çıkarlara hizmet edilmesi konusunu ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığının açıklamasında ise Sisi'nin görüşmede, Körfez'in güvenliğinin Mısır'ın ulusal güvenliğinin bir parçası olduğunu vurguladığı belirtildi.

Hacraf, Körfez uzlaşısının ardından çıktığı yurt dışı turunda Mısır'dan önce Ürdün ve Irak'ı ziyaret etmişti.

Körfez'de 3,5 yıl sonra uzlaşma

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Faik Öztrak Meral Akşener Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Didem Kınalı Merve Dizdar
Spor Erol Bulut Fatih Terim Serdar Aziz Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kadıköy Jandarma Ak Parti Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: KİK Genel Sekreteri, Körfez uzlaşısının ardından geldiği Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 00:15:57. #1.14#
title