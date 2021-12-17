Son dakika gündem: Kezban'ı tabanca ile öldüren eski sevgilisi suçunu itiraf etti (2)
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre TUTUKLANDIKocaeli'nin Çayırova ilçesinde eski kız arkadaşı Kezban Meşe'yi öldürerek cesedini boş araziye atan K.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
ÇAYIROVA, KOCAELİ (DHA) - TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eski kız arkadaşı Kezban Meşe'yi öldürerek cesedini boş araziye atan K.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri
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