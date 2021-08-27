Son dakika gündem: Keşan'da uyuşturucu ve sahte içki ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı
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Son dakika gündem: Keşan'da uyuşturucu ve sahte içki ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı

Son dakika gündem: Keşan'da uyuşturucu ve sahte içki ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Keşan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve sahte içki ele geçirildi.

Keşan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve sahte içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Kısmet Sokak'ta A.A.'nın evinde arama yaptı.

Aramada, evin bahçesinde ilaç kutusunda 37 uyuşturucu hap, kağıda sarılı 2,63 gram bonzai, poşete sarılı 3,40 gram bonzai, 3 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan ekipler, Yenimescit Mahallesi'nde H.A.'ya ait evde yaptığı aramada 12 şişe sahte içki ele geçirdi.

Şüpheli H.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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