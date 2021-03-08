Son dakika gündem: Keşan'da koronavirüs denetimlerinde 332 kişiye 834 bin lira ceza

Son dakika haberi... EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen genel asayiş uygulamalarında, araması olan 25 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske kurallarını ihlal eden 332 kişiye, toplam 834 bin 300 lira idari para cezası kesildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen genel asayiş uygulamalarında, araması olan 25 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske kurallarını ihlal eden 332 kişiye, toplam 834 bin 300 lira idari para cezası kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde oluşturulan birçok noktada 1- 8 Mart tarihleri arasında asayiş uygulamaları yapıldı. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2,62 gram bonzai, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 66 mermi ve 15 fişek ele geçirildi.

Denetimlerde ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması ile maske kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 332 kişiye, toplam 834 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL