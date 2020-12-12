Son dakika gündem: Keşan'da Aile Sağlık Merkezinden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Keşan ilçesinde Aile Sağlık Merkezinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Keşan ilçesinde Aile Sağlık Merkezinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir sağlık merkezinden bilgisayar ve telefon çaldığı, hırsızlık için girdiği bir sağlık merkezine zarar verdiği iddia edilen E.G'nin yakalanması için, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının daha önce 3 iş yerinden bilgisayar ve bir miktar para ile bir araçtan akü çaldığı, İstanbul 4. Çocuk Mahkemesince "Kullanmak amacıyla uyuşturucu satın almak" suçundan da arandığı tespit edildi.

Bu arada sağlık merkezinden çalınan bilgisayar da bulunarak merkeze teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel