Son dakika gündem: Kenya'da işçileri taşıyan araca bombalı saldırı: 2 ölü
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Son dakika gündem: Kenya'da işçileri taşıyan araca bombalı saldırı: 2 ölü

Son dakika gündem: Kenya'da işçileri taşıyan araca bombalı saldırı: 2 ölü
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, işçi taşıyan bir aracın geçtiği sırada yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, işçi taşıyan bir aracın geçtiği sırada yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya ile Somali sınırında bulunan Luma bölgesinde işçi taşıyan bir araca bombalı saldırı düzenlendiği açıklandı.

Bombanın patlaması sonucu hasar gören araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıya uğrayan aracın, Kenya ile Somali sınırındaki bir şantiyede çalışan işçileri taşıdığı ifade edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, olaydan Eş-Şebab terör örgütü sorumlu tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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