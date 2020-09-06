Son dakika gündem: Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Yılmaz, Kovid-19 vakalarındaki artışı değerlendirdi Açıklaması Son dakika gündem haberine göre Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa ilişkin, "Ankara'nın vaka sayısında değil pandemiyle mücadelede önde olması gerekiyor.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa ilişkin, "Ankara'nın vaka sayısında değil pandemiyle mücadelede önde olması gerekiyor. Türkiye'nin en eğitimli kenti, virüsle mücadelenin örnek alınacak şehri olmalı. " ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, pandeminin dünyayı daha önce deneyimlemediği bir sürecin içine çektiğini belirtti.

İş hayatından, sosyalleşme pratiklerine kadar her alanda yaşamı, salgına uygun şartlara göre güncellemenin önemini vurgulayan Yılmaz, "Koronavirüsle mücadele ederken aynı zamanda onunla beraber yaşamaya öğreniyoruz. Temizlik, maske ve mesafe bu mücadeledeki en güçlü silahımız." değerlendirmesini yaptı.

Halil İbrahim Yılmaz, Ankara'da Kovid-19 vakalarındaki artışa ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'nın vaka sayısında değil pandemiyle mücadelede önde olması gerekiyor. Türkiye'nin en eğitimli kenti, virüsle mücadelenin örnek alınacak şehri olmalı. 6 milyon tek yürek olarak bu sorumluluğu birbirimize hatırlatmalıyız. Milli mücadelenin karargahı, pandemiyle mücadelede geri kalamaz. Öncü ve örnek olmaya mecburuz."

Kaynak: AA