Son dakika gündem: "Kene" operasyonu kapsamında Siirt'te 4 şüpheli yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te "Kene" operasyonu kapsamında, "tefecilik" yaptıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca (KOM) ülke genelinde tefecilere yönelik başlatılan operasyon kapsamında Siirt'te de 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, senet ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri

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