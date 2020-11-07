Son dakika gündem: Kendisini karakol komutanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

Son dakika haberler: Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kendisini merkez karakol komutanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.