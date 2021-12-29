KENDİSİNİ JANDARMA PERSONELİ OLARAK TANITIP, YAŞLI ÇİFTİN 60 BİN LİRALIK ALTININI DOLANDIRDI - Haberler
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KENDİSİNİ JANDARMA PERSONELİ OLARAK TANITIP, YAŞLI ÇİFTİN 60 BİN LİRALIK ALTININI DOLANDIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde telefonla arayıp kendisini jandarma personeli olarak tanıttığı çiftin, adlarının cinayete karıştığını söyleyerek 60 bin liralık altınını dolandıran U.K., seyahat ettiği yolcu otobüsünde yakalandı.

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde telefonla arayıp kendisini jandarma personeli olarak tanıttığı çiftin, adlarının cinayete karıştığını söyleyerek 60 bin liralık altınını dolandıran U.K., seyahat ettiği yolcu otobüsünde yakalandı.

Tavşanlı ilçesine bağlı Gazelyakup köyünde oturan G.Ç. (65) ve A.Ç. (61) çiftini arayan U.K., kendisini jandarma personeli olarak tanıttı. Çifte, adlarının bir cinayet karıştığını söyleyen U.K., ellerindeki tüm ziynet eşyalarını eve gelecek kişiye vermelerini istedi. Telaşa kapılan çift, gelen U.K.?ye yaklaşık 60 bin lira değerindeki altınlarını verdi. Şüpheli altınları aldıktan sonra ortadan kayboldu.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan çiftin ihbarı üzerine Kütahya Jandarma Komutanlığı JASAT ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri özel ekip kurarak şüphelinin peşine düştü. Yapılan araştırmada şüphelinin U.K. olduğunu ve Adana'ya gitmek için otogardan yolcu otobüsüne bindiğini tespit etti. Otobüs, Konya'nın Akşehir ilçesinde durdurularak U.K., dolandırdığı altınlarla birlikte gözaltına alındı.

Kütahya'ya getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen U.K., ifadesi için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Bulunan altınlar ise çifte teslim edildi.

KENDİSİNİ JANDARMA PERSONELİ OLARAK TANITIP, YAŞLI ÇİFTİN 60 BİN LİRALIK ALTININI DOLANDIRDI

KENDİSİNİ JANDARMA PERSONELİ OLARAK TANITIP, YAŞLI ÇİFTİN 60 BİN LİRALIK ALTININI DOLANDIRDI

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