Kemerburgaz Kent Ormanı'nda renk cümbüşü
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Kemerburgaz Kent Ormanı'nda renk cümbüşü

24.12.2020 09:16 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:35

stanbulluların yaz ayalarında doğayla buluşup piknik yapmak için uğradığı önemli piknik yerlerinden biri olan Kemerburgaz Kent Ormanı, mevsimin kışa dönmesiyle birlikte ziyaretçilerine görsel şölen sunmaya başladı.

stanbulluların yaz ayalarında doğayla buluşup piknik yapmak için uğradığı önemli piknik yerlerinden biri olan Kemerburgaz Kent Ormanı, mevsimin kışa dönmesiyle birlikte ziyaretçilerine görsel şölen sunmaya başladı.

İstanbul'un en geniş ormanlık alanlarından biri olan Kemerburgaz Kent Ormanı'nda kış aylarının gelmesiyle beraber rengarenk bir görüntü ortaya çıktı. Ağaçların yapraklarını döktüğü ormana, yaprakların farklı renklere bürünmesi ayrı bir güzellik kattı. Ağaçlardan dökülen sararmış yapraklar, yürüyüş parkurlarını kaplayarak adeta sarı renge bürüdü. Renk cümbüşünün yaşandığı Kemerburgaz Kent Ormanı, drone ile havadan görüntülendi. Yılın her mevsimi yeşil rengini muhafaza eden iğne yapraklı çam ağaçlarının yanı sıra yaprağını döken birbirinden faklı binlerce ağaç, yeşil ve sarının farklı tonlarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

(Emre Baba/İHA)

Kemerburgaz Kent Ormanı'nda renk cümbüşü
Kemerburgaz Kent Ormanı'nda renk cümbüşü
Kemerburgaz Kent Ormanı'nda renk cümbüşü
Kemerburgaz Kent Ormanı'nda renk cümbüşü
Kemerburgaz Kent Ormanı'nda renk cümbüşü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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