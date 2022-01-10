Son dakika gündem: Kemer'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Şüpheli E.Y. ve İ.Ö.'nün ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine ekipler operasyon düzenledi.
Göynük mahallesinde evde yapılan aramada 10 gram sentetik uyuşturucu ve içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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