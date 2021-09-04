Son dakika gündem: KECSKEMET - Türk Yıldızları, Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında uçuş gerçekleştirdi
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Son dakika gündem: KECSKEMET - Türk Yıldızları, Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında uçuş gerçekleştirdi

Anadolu Ajansı / Türk Yıldızları - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Türk Yıldızları gösterisi Kokpit içinden detaylar KECSKEMET - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Macaristan Hava Gösterileri kapsamında gösteri yaptı.

Türk Yıldızları gösterisi

Kokpit içinden detaylar KECSKEMET - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Macaristan Hava Gösterileri kapsamında gösteri yaptı.

Son dakika gündem: KECSKEMET - Türk Yıldızları, Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında uçuş gerçekleştirdi
Son dakika gündem: KECSKEMET - Türk Yıldızları, Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında uçuş gerçekleştirdi
Son dakika gündem: KECSKEMET - Türk Yıldızları, Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında uçuş gerçekleştirdi
Son dakika gündem: KECSKEMET - Türk Yıldızları, Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında uçuş gerçekleştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Türk Yıldızları

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Son dakika gündem: KECSKEMET - Türk Yıldızları, Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında uçuş gerçekleştirdi - Haberler
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