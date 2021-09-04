Son dakika gündem: KECSKEMET - Türk Yıldızları, Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında uçuş gerçekleştirdi
Edinilen son dakika haberine göre Türk Yıldızları gösterisi Kokpit içinden detaylar KECSKEMET - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Macaristan Hava Gösterileri kapsamında gösteri yaptı.
Türk Yıldızları gösterisi
Kokpit içinden detaylar KECSKEMET - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Macaristan Hava Gösterileri kapsamında gösteri yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Türk Yıldızları