Son dakika gündem: Kazakistanlılar, yeni yılı buz pateni yaparak karşıladı
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Son dakika gündem: Kazakistanlılar, yeni yılı buz pateni yaparak karşıladı

31.12.2020 23:41 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:44
Son dakika gündem: Kazakistanlılar, yeni yılı buz pateni yaparak karşıladı

Son dakika haber... NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da vatandaşlar, parklarda buz pateni ve kızak keyfi yaparak 2021'e girdi.

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da vatandaşlar, parklarda buz pateni ve kızak keyfi yaparak 2021'e girdi.

Kazakistan'da, yeni yıl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları çerçevesinde kutlandı.

Başkent Nur Sultan'da insanlar, hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düşmesine rağmen yeni yılı parklarda buz pateni ve kızak keyfi yaparak karşıladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ulusa sesleniş konuşmasında, halkın yeni yılını kutladı.

Tokayev, 2020'de tüm dünya ülkeleri gibi Kazakistan'ın da zorlu bir sınav verdiğini belirterek, "Salgında çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Onların arasında ülkemizin gelişmesine katkılarda bulunan değerli vatandaşlarımız da var." dedi.

2021'de Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yılı olduğunu ve yeni on yıllık kalkınma sürecine gireceğini hatırlatan Tokayev, "Gerçekten de önemli bir döneme giriyoruz. Kazakistan'ın gücüne güç katmayı sürdüreceğiz. Biz ulusal çıkarlarımızı her türlü koruyacağız." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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