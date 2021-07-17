Son dakika gündem: Kazakistan'da farklı sektör çalışanlarına Kovid-19 aşı zorunluluğu getirildi
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Son dakika gündem: Kazakistan'da farklı sektör çalışanlarına Kovid-19 aşı zorunluluğu getirildi

Son dakika gündem: Kazakistan'da farklı sektör çalışanlarına Kovid-19 aşı zorunluluğu getirildi
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: NUR Kazakistan'da başta hizmet sektörü olmak üzere kamu hizmeti, ticaret, finans, emlak, gıda, eğitim, sağlık, kültür, sosyal güvenlik, iletişim, güzellik ve spor salonları, tiyatro ve sinema sektörü çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı zorunluluğu şartı getirildi.

NUR Kazakistan'da başta hizmet sektörü olmak üzere kamu hizmeti, ticaret, finans, emlak, gıda, eğitim, sağlık, kültür, sosyal güvenlik, iletişim, güzellik ve spor salonları, tiyatro ve sinema sektörü çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı zorunluluğu şartı getirildi.

Konuya ilişkin karar, Kazakistan'ın Sıhhi Başhekimi Yerlan Kiyasov'un yeni genelgesinde açıklandı.

Buna göre, başta hizmet sektörü olmak üzere kamu hizmeti ticaret, finans, emlak, gıda, eğitim, sağlık, kültür, sosyal güvenlik, ulaşım, iletişim, güzellik ve spor salonları, tiyatro ve sinema sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi.

Söz konusu sektör çalışanları, Kovid-19 aşısının ilk dozunu 10 Ağustos'a kadar, ikinci dozunu ise 1 Eylül'e kadar tamamlamaları gerekecek.

Aşı olmayı reddeden çalışanlar ise 7 günde negatif sonuçlu PCR testi ibraz edecek.

Aşı zorunluluğu kararı, sağlık gerekçesi bulunan çalışanlara ve son 3 ayda Kovid-19 geçirenlere uygulanmayacak.

Virüse karşı kitlesel aşılamanın 1 Şubat'ta başladığı ülkede, aşının ilk dozunu yaptıranların sayısı 5 milyona yaklaşırken; ikinci doz aşı olanların sayısı 2,5 milyonu geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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