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Son dakika gündem: Kazakistan'da Almatı Havalimanı göstericilerin elinden alındı

Son dakika gündem: Kazakistan'da Almatı Havalimanı göstericilerin elinden alındı
AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre NUR Kazakistan'ın Almatı şehrinde başlatılan operasyon kapsamında havalimanının göstericilerin elinden alındığı açıklandı.

NUR Kazakistan'ın Almatı şehrinde başlatılan operasyon kapsamında havalimanının göstericilerin elinden alındığı açıklandı.

Almatı Vali Yardımcısı Yercan Babakumarov, yaptığı açıklamada, şehirde teröre karşı özel operasyon başlatıldığını bildirdi.

Babakumarov, söz konusu operasyon kapsamında Almatı Havalimanı'nın da göstericilerin elinden alındığını duyurdu. Vali Yardımcısı Babakumarov havalimanının tekrar faaliyete geçirilmesi için harekete geçildiğini açıkladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, söz konusu göstericilerin yurt dışında eğitilmiş terör grupları olduğunu ve gösteriler sırasında Almatı Havalimanı'nı ve içinde yabancı hava yolu şirketlerine ait uçakların da olduğu 5 uçağı ele geçirdiklerini söylemişti.

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AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri

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