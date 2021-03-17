Son dakika gündem: Kazakistan, AstraZeneca aşısının tedarikiyle ilgili görüşmeleri askıya aldı
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Son dakika gündem: Kazakistan, AstraZeneca aşısının tedarikiyle ilgili görüşmeleri askıya aldı

17.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:38
Son dakika gündem: Kazakistan, AstraZeneca aşısının tedarikiyle ilgili görüşmeleri askıya aldı

Son dakika haber... Kazakistan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen AstraZeneca aşısında yan etkilerin görülmesi nedeniyle tedarik görüşmelerini durdurdu.

Kazakistan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen AstraZeneca aşısında yan etkilerin görülmesi nedeniyle tedarik görüşmelerini durdurdu.

Sağlık Bakanlığı Tıbbi ve İlaç Kontrol Komitesi Başkan Yardımcısı Nurlıbek Asılbekov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede aşı konusundaki mevcut durumu değerlendirdi.

Kazakistan'ın daha önce AstraZeneca ile görüşmeler yaptığını belirten Asılbekov, "Ancak hepimizin medyadan takip ettiği gibi, birçok ülke söz konusu aşının kullanımını durdurdu. Temkinli davranmak adına biz de şu anda söz konusu aşının ülkeye tedarikiyle ilgilenmiyoruz." ifadesini kullandı.

Aralarında Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın da olduğu birçok ülke, olası yan etkileri nedeniyle AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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