Son dakika haber... KAZA YAPIP, TELEFONUNU ÇALDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ: DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKEBİLMEK İÇİN ALMIŞTIM
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Son dakika haber... KAZA YAPIP, TELEFONUNU ÇALDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ: DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKEBİLMEK İÇİN ALMIŞTIM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre ŞİŞLİ'de sosyal medya fenomeni Meltem Demirbaş'ın kullandığı motosiklet, otomobille kafa kafaya çarpıştı.

ŞİŞLİ'de sosyal medya fenomeni Meltem Demirbaş'ın kullandığı motosiklet, otomobille kafa kafaya çarpıştı. Yerde yaralı haldeki Demirbaş'ın, bir hafta önce aldığı cep telefonu başında bekleyen kişi tarafından çalındı. Demirbaş, "Bir hafta önce almıştım, sosyal medya için, daha iyi videolar çekebilmek için, para kazanmak için aldım telefonu. Kaza ve cep telefonun çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişli'de bir ay önce meydana gelen olayda, bir firmada satış danışmanı olarak çalışan sosyal medya fenomeni Meltem Demirbaş'ın kullandığı motosiklet, otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Fenomen kadın, düştü. Kazayı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada olay yerinde bulunan bir kişi, yaralı kadının yerde gördüğü cep telefonunu, soğukkanlı bir şekilde cebine koyarak gözlerden kayboldu.

"İNSANLIK AYIBI"

Yaşadığı olayı anlatan Meltem Demirbaş "Motorumla işe gidiyordum, bir tane arabayla çarpıştım ve takla attım, yere düştüm. Bu sırada bütün vatandaşlar başıma toplandı. Bacağım kan içindeydi, vatandaşlar bir tanesi yardıma geliyor, ayağıma tampon yapıyor. Başka bir vatandaş da aynı şekilde koşarak geliyor. Yardım edecek sanıyorum, telefonumu yan tarafımdan alıyor ve arkasına bakmadan gidiyor. O anda hiçbir şey yapamıyorum. Bir hafta önce almıştım, sosyal medya için, daha iyi videolar çekebilmek için, para kazanmak için aldım telefonu ama... Daha jelatini bile üstündeydi. Yepyeni telefondu, 15 bin liraya bana mal oldu. Telefonumu çalan kişi, tamamıyla vicdansızlık yaptı. Ben orada kanlar içerisinde yerde yatıyorum. Vatandaşın biri bacağıma tampon yapıyor. Kan kaybından da orada ölebilirdim. Onun yaptığı telefonu alıp gitmesi tamamıyla vicdansızlık. Ben yerdeyken öle de bilirdim. Orada telefonumu çalıp gitmesi tamamıyla vicdansızlık. Benim aileme bir saat boyunca ulaşamadılar. Ben çok korktum, yakalansın istiyorum yanına kar kalmasın istiyorum" dedi.

KAZA VE TELEFONUN ÇALINMA ANI KAMERADA

Kaza ve cep telefonun çalınma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı, Demirbaş'ın havada takla atarak yere düştüğü ve bir kişinin yaralı haldeki Demirbaş'ın yerdeki cep telefonunu çaldığı görülüyor.

Son dakika haber... KAZA YAPIP, TELEFONUNU ÇALDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ: DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKEBİLMEK İÇİN ALMIŞTIM
Son dakika haber... KAZA YAPIP, TELEFONUNU ÇALDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ: DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKEBİLMEK İÇİN ALMIŞTIM
Son dakika haber... KAZA YAPIP, TELEFONUNU ÇALDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ: DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKEBİLMEK İÇİN ALMIŞTIM
Son dakika haber... KAZA YAPIP, TELEFONUNU ÇALDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ: DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKEBİLMEK İÇİN ALMIŞTIM
Son dakika haber... KAZA YAPIP, TELEFONUNU ÇALDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ: DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKEBİLMEK İÇİN ALMIŞTIM
Son dakika haber... KAZA YAPIP, TELEFONUNU ÇALDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ: DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKEBİLMEK İÇİN ALMIŞTIM
Son dakika haber... KAZA YAPIP, TELEFONUNU ÇALDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ: DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKEBİLMEK İÇİN ALMIŞTIM
Son dakika haber... KAZA YAPIP, TELEFONUNU ÇALDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ: DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKEBİLMEK İÇİN ALMIŞTIM
Son dakika haber... KAZA YAPIP, TELEFONUNU ÇALDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ: DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKEBİLMEK İÇİN ALMIŞTIM
Son dakika haber... KAZA YAPIP, TELEFONUNU ÇALDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ: DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKEBİLMEK İÇİN ALMIŞTIM
Son dakika haber... KAZA YAPIP, TELEFONUNU ÇALDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ: DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKEBİLMEK İÇİN ALMIŞTIM
Son dakika haber... KAZA YAPIP, TELEFONUNU ÇALDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ: DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKEBİLMEK İÇİN ALMIŞTIM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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