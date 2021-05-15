Pendik'te yarışan iki sürücüden biri kaza yaptı, diğeri yoldakilerin üzerine aracını sürdü
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Pendik'te yarışan iki sürücüden biri kaza yaptı, diğeri yoldakilerin üzerine aracını sürdü

Pendik'te yarışan iki sürücüden biri kaza yaptı, diğeri yoldakilerin üzerine aracını sürdü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PENDİK Kavakpınar Mahallesi'nde drift yaparken kaza yapan otomobildekilere mahalle sakinleri saldırdı.

PENDİK Kavakpınar Mahallesi'nde drift yaparken kaza yapan otomobildekilere mahalle sakinleri saldırdı. Drift yapan sürücünün arkadaşı da başka bir araçla vatandaşların üzerine otomobili sürüp olay yerinden kaçtı. Kaza anı ve diğer sürücünün insanların üzerine aracını sürerek kaçmasının güvenlik kamerası görüntüler ortaya çıktı. 

Olay saat 19: 00 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kiralık olduğu öne sürülen iki otomobilin sürücüleri cadde üzerinde ve sokak aralarında aşırı hızlı giderken çevre sakinleri tarafından durdurulup uyarılmak istendi. Uyarılara kulak asmayan sürücüler yarış yapmaya devam etti. Yarışan sürücülerden birinin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Diğer sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı. 

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Çevre sakinleri otomobilde bulunanlara saldırdı. Aracın camlarını kırmaya başladı. Yarışan diğer aracın sürücüsü bir süre sonra tekrar olay yerine geldi. Hızla yolda bulunanların üzerine aracını sürerken, vatandşlar son anda kendilerini yolun dışına attı. 

OTOMOBİLİ VATANDAŞLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Kaza anı ve arkadan gelen diğer aracın sürücüsünün kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan kazanın ardından meydana gelen olaylar ve diğer sürücünün geri gelip aracını insanların üzerine sürmesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 


- İstanbul
Pendik'te yarışan iki sürücüden biri kaza yaptı, diğeri yoldakilerin üzerine aracını sürdü
Pendik'te yarışan iki sürücüden biri kaza yaptı, diğeri yoldakilerin üzerine aracını sürdü
Pendik'te yarışan iki sürücüden biri kaza yaptı, diğeri yoldakilerin üzerine aracını sürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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