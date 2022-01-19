Son dakika gündem: Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama - Haberler
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Son dakika gündem: Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Son dakika gündem: Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, aralarında ihraç polis memuru, astsubay, bankacı ve öğretmenlerin bulunduğu şüphelilere yönelik dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Kayseri, Güncel, Haber

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