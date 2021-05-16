Son dakika gündem: Kayseri'deki 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı
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Son dakika gündem: Kayseri'deki 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Son dakika gündem: Kayseri'deki 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kayseri'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Kayseri'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi Hacı Cemil Sokak'taki apartman dairesinde iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Talas ilçesinde dün yaşanan olayda 8 kişilik arkadaş grubunun yanına, aralarında husumet bulunan 4 kişi konuşmaya gelmiş, burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi silahla yaralanmıştı.

Olayla ilgili 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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